مدير الموانئ السودانية: موانئ دبي سمعتها كعبة في تشغيل المواني ولا يوجد إتجاه لخصخصة ميناء بورتسودان





وصف مدير هيئة الموانئ البحرية كابتن أونور أدم أحمد سلطان خبر بيع ميناء بورتسودان لهيئة موانئ دبي بأنه بأنه غير صحيح، وقال سلطان لـ(سودان تايمز) أن الهيئة ليس لديها إتجاه لخصخصة الميناء.

وأضاف (الدولة العميقة تحاول خلق بلبلة بمساعدة قناة الجزيرة، وهذه ليست المرة الأولى وكل مرة ينشرون أخبار مفبركة).وأكد أن الميناء شغال بعمال وإدارة سودانية ولم يطلب من الهيئة أحد تسليم الميناء لأي جهة، وقال (هيئة موانئ دبي سمعتها كعبة في تشغيل المواني في الصومال وغرب أفريقيا).

وذكر أن مديرة مجلس الإستثمار لم تذكر لهم أي شيء عن خصخصة أو شراكة أجنبية في الميناء، لكنها تحدثت عن شراكة بين القطاع الخاص السوداني والألماني عندما وضعت حجر أساس المنطقة الحرة شمال بورتسودان.

وأنهت السلطات السودانية اتفاق الشركة الفلبينية لتشغيل الميناء لمدة (20) سنة الذي وقع في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بعد ضغوطات مارسها العمال بالميناء.

بورتسودان: سودان تايمز

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