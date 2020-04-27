مذيعات يطلقن مبادرة لروح رتاج الأغا





أطلقت المذيعات،نسرين النمر، نجود حبيب، سهام عمر، إسراء عادل، رويدا عبد الحافظ وأخريات، مبادرة خيرية لروح المذيعة الراحلة رتاج الأغا، بالتضامن مع إحدى المنظمات التي كانت تنشط فيها الراحلة، ونجم فرقة تيراب فخري خالد، وتستهدف المبادرة (200) من الأسر المتعففة بتقديم مساعدات مالية، تعينها في أيام الحظر،تحت شعار (خليك في البيت.. الخير بيحيك..السودان أولا) وقالت عضو المبادرة المذيعة نسرين النمر أن الراحلة رتاج كانت صاحبة مبادرات طيبة وخيرة، لم تكن مجرد إعلامية، كانت إنسانة نبيلة، جميلة تحب الخير للناس، وأضافت نسرين: أن رتاج كانت دائما ما تتصل عليهم للمشاركة في مساعدة أسرة متعففة أو إنسان محتاج ، والمبادرة تمثل (حاجة بسيطة) من أجلها ومواصلة لرسالتها.

المذيعة نجود حبيب قالت أن المبادرة هي أقل ما يمكن أن يقدم للحبيبة والصديقة الراحلة رتاج الأغا، وهي تشكر الزميلات المشاركات، وشكرها الجزيل للأخ والصديق فخري خالد العمود الفقري في هذه المبادرة.

وقالت المذيعة إسراء عادل أن الأرواح النبيلة ترحل ولكن تترك الأثر الطيب ورتاج زهرة ربيع رحلت وتركت عبيرها لأهل الأرض.

صحيفة آخر لحظة

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