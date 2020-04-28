ملف قرطبة سيكون احدى فضائح نيابات الحرية والتغيير بعد سقوطها













قبل ان نعود الى طلب الاستعمار الذي ارسله حمدوك الى الامم المتحدة .. تمر اليوم ذكرى عام على احداث قرطبة التي استهدفت انعقاد مجلس شورى الموتمر الشعبي ..

كان المخطط ان تتم محاصرة اعضاء شورى الشعبي وحرقهم داخل مقر انعقاد اجتماع المجلس الا ان اقدار الله كان اخف مما خطط له المهاجمون.

منذ اشهر طويلة اودعت الامانة العدلية ملفا لدى الجهات القانونية خاص بالقضية ويضم هذا الملف في داخله الاحداث والاضرار والاشخاص المتهمين بأدلة وبينات الاتهام ولم ترد الجهات العدلية والقانونية حتى الان في البلاد

ضمت قوائم المتهمين عددا من كوادر احزاب الحرية والتغيير من قوى الاجماع وكذلك من نداء السودان وان كان كوادر الاجماع الوطني أكثر من حيث العدد من كوادر نداء السودان ولم تصدر حتى الان في حقهم اي مذكرات اعتقال رغم شهادة الشهود وكثافة البينات والادلة في مواجهتهم

سيكون هذا الملف احدى فضائح نيابات الحرية والتغيير بعد سقوطها واحدى الملفات التي تبين التسيس والتوظيف للعدالة التي اتسمت بها فترة تولي الحرية والتغيير شئون البلاد ..

الصديق محمد احمد