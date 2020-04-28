توفيت وهي تحارب الكورونا .. فنية المختبرات أمل نور: فقيدة الواجب تركت زوجاً وطفلين وأباً عجوزاً





فقد السودان أول كادر طبي يقدم حياته وهو يحارب كورونا، فقد انتقلت إلى رحمة الله أمس (27 أبريل 2020م) أمل نور الممرضة بمركز عزل جبرة في الخرطوم.

وشهيدة الواجب أمل هى ابنة الحاج أنور صالحين، وهي فنية مختبرات، خط الدفاع الأول لوباء الكورونا اللعين بمعمل استاك.

وبحسب صحيفة التحرير، كانت قد شعرت بالأعراض من داخل المختبر، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية،وعزلت بعزل جبرة لمدة 12 يوماً، ولم تتحسن حالتها، وفاضت روحها لبارئها مساء الامس، مخلفة زوجاً مكلوماً وطفلين صغيرين، ووالدا شيخاً عجوزاً، وكانت والدتها قد توفيت العام الماضى، وكانت تقوم برعايته مع طفليها وزوجها.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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