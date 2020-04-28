افتتاح مركز العزل العلاجي لجائحة كورونا بالدمازين





أفتتح اللواء الركن يس ابراهيم عبد الغني والي النيل الازرق المكلف اليوم مركز العزل الصحي (المركز العلاجي ) وذلك بمقر الجناح الخاص لمستشفي الدمازين التعليمي بسعة 26 سرير و2 غرفة للعناية المكثفة وذلك بحضور د. عبدالعظيم احمد رزق المدير العام لوزارة الصحة بالانابة ود. شيراز احمد مدير الطب العلاجي وعدد من مدراء الادارات المتخصصة بالوزارة.

وتعهد اللواء الركن يس ابراهيم والي النيل الازرق المكلف وفي تصريح لـ(سونا) بتقديم الدعم السياسي واللوجستي لمجابهة جائحة كورونا مبينا ان اليوم أفتتاح عنبر العزل الأول ويستمر العمل لافتتاح المركز الثاني بمستشفي الصداقة الصيني بالدمازين .

واعلن جاهزية الولاية لاسناد عنابر العزل بالمحليات خاصة المحليات الطرفية وسيتم الوقوف ميدانيا للاطمئنان علي كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تم تنفيذها بخصوص المعابر الحدودية.

وقال يس ان كافة السلطات والأجهزة المختصة تعمل بتناغم وانسجام وتقف علي قلب رجل واحد لمجابهة جائحة كورونا.

وامتدح يس الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والكوادر العاملة في مجابهة كورونا والدعم السخي لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف لعنبر العزل ممثلا فى الدعم المقدر للكوادر العاملة بمركز العزل تتمثل في الملابس الواقية وبعض المستلزمات الطبية بجانب خزان مياه لتغطية حوجة المركز العلاجي من المياه منوها الي أهمية الالتزام بضوابط حظر التجوال والارشادات الصحية.

هذا وشهد افتتاح المركز د. هاشم دليل مدير مكتب منظمة الصحة العالمية والاستاذ خالد موسي مدير مكتب منظمة اليونسيف ود. ابوبكر عوض مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع النيل الازرق والعميد امن محمد الحافظ مدير المخابرات العامة بالولاية فضلا عن ممثلين لتجمع المهنيين ولجان المقاومة ولفيف من الكوادر الصحية والعاملين بمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف والاجهزة الاعلامية .

سونا

شارك الموضوع :





