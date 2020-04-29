حملت لافتات (آباؤنا أحق بإطلاق السراح) أسر المعتقلين تنفذ وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري





نفذت أسر المعتقلين من النظام البائد، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام القصر الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد ظهور إصابة والي شمال كردفان الأسبق أحمد هارون بفايروس كورونا. وحملت الأسر بحسب صحيفة السوداني، لافتات كتب عليها (لا للظلم)، (العدالة أولاً يا دولة القانون) و(آباؤنا أحق بإطلاق السراح).

وأعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، أمس الثلاثاء، عن أن سلطات سجن كوبر، أخطرت المعتقل أحمد هارون أن نتيجته الطبية الأخيرة لفحص فيروس كرونا جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه. وأشارت في بيان سابق إلى أن الحجز شمل بقية المعتقلين بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم أكثر من (20) معتقلاً. ونوهت إلى أنها تنوي تصعيد الأمر على حد وصفها بعد أن أصبحت حياة المعتقلين في خطر.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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