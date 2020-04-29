عاصم البنا: مع كورونا أصبح الأمر خطيرا





قال الفنان عاصم البنا أن الأمر أصبح خطيرا جدا مع تعاظم جائحة كورونا وإنتشارها صباح كل يوم،وأضاف إنه يجب أن نتناسى كل ما هو غير مهم ونتوحد جميعا ونضع السلامة والصحة في قائمة الأولويات، وطالب البنا من الجميع أن يلتزموا بيوتهم وأن يتفهموا خطورة الوباء وإعطائه حجمه الحقيقي والعظة من تجارب غيرنا.

وفي ختام منشوره على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ترحم عاصم على أرواح الذين مضوا بالجائحة، سائلا الله أن يتقبلهم مع الشهداء والصديقين وأن يذهب البلاء ويوالي المصابين بنعمة الشفاء.

صحيفة آخر لحظة

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