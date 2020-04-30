عرمان : اتجاه لربط الجيش الشعبي بمنظومة الشرطة والمخابرات العامة





اتفق وفدا الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية، في مفاوضات السلام، على مشاركة ودمج قوات الجيش الشعبي في الشرطة والمخابرات العامة والحياة البرية والجمارك والدفاع المدني، على أن يتم إصلاح وبناء كل هذه الأجهزة بعيدا عن الانتماءات الجغرافية والسياسية والإثنية.

وترأس الجلسة التي عقدت بمباني الاتحاد الاوربي بجوبا، د. ضيو مطوك من فريق الوساطة بينما قاد الوفد الحكومي الفريق ركن خالد عابدين نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، وترأس ياسر عرمان وفد الحركة الشعبية.

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وقال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان، عقب جلسة التفاوض بين الوفدين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، إن المناخ كان جيدا وان التقدم في ملف الترتيبات الأمنية عمّق الثقة بين الأطراف.

وأوضح أنه تم الاتفاق حول الفصول الأربعة المكونة لوثيقة الترتيبات الأمنية باستثناء ثلاث نقاط يجري التشاور في الخرطوم لحسمها بنهاية هذا الأسبوع.

وكشف عرمان عن الاتفاق حول آليات السيطرة والقيادة وإجراءات وقف إطلاق النار النهائي وربط الترتيبات الأمنية بالترتيبات السياسية.

التيار

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