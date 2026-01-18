الملاحة النهرية: تكثيف العمل بالرصيف الرئيسي لميناء وادي حلفا

أعلنت مصلحة الملاحة النهرية استئناف أعمال صب الخرسانة بالرصيف الرئيسي لميناء وادي حلفا، مع تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لرفع كفاءة الميناء ودعم حركة النقل النهري.

ويُعد الرصيف منحة من جمهورية مصر العربية عبر اللجان الفنية المشتركة، حيث تعود فكرة المشروع إلى العام 2021م، واكتملت بتوقيع بروتوكول التنفيذ، فيما انطلقت الأعمال فعليًا في مارس 2023م.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز التعاون السوداني المصري وتطوير البنية التحتية للموانئ النهرية، بما يخدم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.