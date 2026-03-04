قوات الاسناد الخاصة بكسلا تسير قافلة لدعم متحركات كردفان

دشن امين عام حكومة ولاية كسلا عبد الخالق العمدة اليوم القافلة التي سيرتها قوات الاسناد الخاصة وحدة الاسناد المدني قطاع كسلا لاسناد متحركات كردفات تحت شعار (اسناد ثابت ـ ورجال يتقدمون الصفوف ـ وامداد دائم) واحتوت القافلة على مواد غذائية ودوائية .

وحيا سيادته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تذود عن حمى البلاد وقال ان القوات المسلحة اثبتت للعالم اجمع بانها قادرة على حماية الارض والعرض، مشيرا الى اهمية اسنادها من قبل المواطنين بتماسك الجبهة الداخلية والرجال وتقديم السند لها في مختلف الاوجه .

وأوضح رئيس القافلة عثمان علي ان القافلة هدفت الى اسناد متحركات القتال في كردفان خلال الشهر المبارك، معربا عن شكره وتقديره لكافة الذين ساهموا في دعم القافلة.

وقال” اننا على العهد باقون للدفاع عن الارض والعرض والوقوف مع اسر الشهداء والاستمرارية في اسناد المتحركات في كافة جبهات القتال حتى يتم تطهير البلاد من الفئة المتمردة.

سونا