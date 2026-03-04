مجلس أساتذة جامعة النيلين يجيز نتائج الدراسات العليا والبكالريوس

إنعقد الثلاثاء مجلس أساتذة جامعة النيلين رقم 125برئاسة البروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم مدير الجامعة – رئيس المجلس، في مكتبه بالخرطوم بحضور نائب مدير الجامعة البروفيسور خالد عبدالرحمن السيد، وامين الشؤون العلمية مقرر المجلس البروفيسور مواهب الأمين وعدد من أعضاء المجلس من العمداء والأساتذة، كما شارك البعض اسفيريا .

ورحب رئيس المجلس البروفيسور الهادي آدم بالحضور وبالأعضاء الجدد ، ثم تمت إجازة محضر الاجتماع السابق والاجتماع رقم 121 وتوصياته وأجاز المجلس عدد( 532) درجة علمية لكلية الدراسات العليا مفصلة في عدد (75)درجة دكتورآة و(213) ماجستير و(244) دبلوم فوق الجامعي تخصصات وكليات مختلفة.

ومن ثم تمت اجازة درجات البكالوريوس لامتحانات الأساس والدورات التعويضية للعام 2020- 2021 والعام 2021- 2022 لعدد (15) كلية هي (التقانة الزراعيه وعلوم الاسماك، التربية، العلاج الطبيعي، العلوم والتقانة، علوم الحاسوب وتقانة المعلومات، الهندسة، طب الأسنان، علوم المختبرات الطبية، الاداب، العلوم الرياضية والإحصاء، علوم البصريات، الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، القانون، التجاره، النفط والمعادن).

هذا وقدمت بروفيسور مواهب الأمين امين الشؤون العلميه مقرر المجلس قدمت تقرير اللجنة الاستشارية الأكاديمية التي عقدت في يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2026 والتي أجازت مقترحات تحديث مناهج بعض البرامج في كلية الدراسات العليا وإضافة بعض التخصصات، كما ذكرت ان اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتحديث النظم الأساسية واللوائح قامت بمراجعة وتحديث نظم ولوائح الجامعة المختلفة.