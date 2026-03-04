عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي ووزيرة الخارجية الليبيرية يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين

إلتقى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم وزيرة الخارجية الليبيرية سارا بيسولو بحضور وزير الخارجية السفير محي الدين سالم و المدير العام لوكالة الأمن القومي الليبيري.

وأوضحت وزيرة الخارجية الليبيرية في تصريح صحفي أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الحكومة السودانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية فضلاً عن تطورات الحرب بالسودان.

وقالت سيادتها نتطلع إلى تعزيز التعاون وإجراء مشاورات مع الحكومة السودانية حول الدور الذي يمكن تلعبه ليبيريا في مجلس الأمن الدولي.

