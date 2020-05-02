تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى

طب وصحةتدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى 2020/05/021 كشفت متابعات دقيقة عن ان شقيق الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير (عبد الله البشير) الذي يقبع في سجون كوبر قد تدهورت حالته الصحية. وبحسب صحيفة (صوت الأمة)، تم نقله الى الخرطوم من اجل تلقي الرعاية الصحية اللازمة.صحيفة السوداني تعليقات فيسبوك شارك الموضوع :
1 تعليق
سمعت من احد افراد الشرطة و احد حراسه انه كان يجبر النساء على ممارسة الجنس مع كلبه البوليسي و هناك بلاغات في الشرطة ضده يجب تحريكها
نطالب بان ينفذ فيه نفس النظرية