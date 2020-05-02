النيلين
طب وصحة

تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى

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كشفت متابعات دقيقة عن ان شقيق الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير (عبد الله البشير) الذي يقبع في سجون كوبر قد تدهورت حالته الصحية.
وبحسب صحيفة (صوت الأمة)، تم نقله الى الخرطوم من اجل تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

صحيفة السوداني

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1 تعليق

أب لمبة💡 2020/05/02 at 3:21 م

سمعت من احد افراد الشرطة و احد حراسه انه كان يجبر النساء على ممارسة الجنس مع كلبه البوليسي و هناك بلاغات في الشرطة ضده يجب تحريكها
نطالب بان ينفذ فيه نفس النظرية

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