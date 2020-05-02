تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى





كشفت متابعات دقيقة عن ان شقيق الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير (عبد الله البشير) الذي يقبع في سجون كوبر قد تدهورت حالته الصحية.

وبحسب صحيفة (صوت الأمة)، تم نقله الى الخرطوم من اجل تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





