السودان .. اصابة وزير اتحادي بكورونا





أصيب وزير الدولة بالبنية التحتية والنقل المهندس هاشم محمد ابن عوف، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة لـ (العين الإخبارية) التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن الوزير وضع نفسه بالعزل الصحي منذ أيام بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين في وقت سابق، وضع نفسه في العزل الصحي، بعد مخالطته لأحد المصابين بالفيروس. كما وضع وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم نفسه في العزل الصحي، بعدما خالط أيضاً مصاباً بفيروس كورونا.

وقال إبراهيم، في بيان، إنه صار (في عزل شخصي) موضحاً (كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة).

صحيفة آخر لحظة

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