إنفجار يهز قيادة الفرقة (20) بولاية شرق دارفور





حدث إنفجار في الفرقة عشرين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور في الساعة الثانية والنصف صباحا الثلاثاء تسبب في دوي هائل أدي إلي هلع ورعب وسط المواطنين الذين إضطروا للإحتماء تحت الاسرة وباتوا ليلتهم علي الارض.

وبحسب شهود عيان، تحدثوا لـ(السوداني)، فإن الانفجار حدث في مخزن الذخيرة التابع للفرقة عشرين، بسبب التماس كهربائي، وتطايرت دانات الي عدد من الاحياء في المدينة وأشارت السلطات الحكومية الي أنه جاري حصر الخسائر وسيتم الاعلان عنها.

الضعين :محجوب حسون

صحيفة السوداني

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