هل تتخيل انه القراي يعمل من غير موافقة ومباركة قوى الحرية والتغيير وحمدوك؟





انك تكون زعلان علي انو القراي شغال بيلعب بالمناهج وعايز يغير الاجيال وكده دي حاجه كويسه تحمد ليك وده المنتظر من اي مسلم يعني ..

انك تتخيل انو القراي ده بيعمل في الكلام ده من غير موافقة ومباركة قوى الحرية والتغيير وحمدوك فانت هنا جاهل ..

انك تكون كاتب كلام ضد القراي وداعم القومة للسودان ومتبرع ليها وداعم حمدوك وتكون بتكتب شكرا حمدوك وتكون دعمت الحرية والتغيير في معاركها بتاعت اﻹستيلاء على الحكم السابقه كلها وزعلان اسه من القراي والرشيد سعيد فحاكرر الكلام انت واحد من اتنين يا زول مستهبل ومواصل في الاستهبال يا زول كنت ساذج ومفروض اسه تشتغل انك تصلح ما اخطأت فيه فيما سبق وكده..

القراي ده ترس في مكنة شغالة عندها وجهة وغاية وهدف .. القراي ده جزء صغير من مشكلة كبيرة اسمها الحرية والتغيير ازالة القراي ممكن تكون حاجه بتساعدك انت نفسيا وبتحسسك انك انتصرت لكن الحقيقة انو طالما الحرية والتغيير حاكمة مشروع القراي شغال وماشي فالناس تعرف وين المعركة يا اخوانا..

الصديق محمد احمد

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