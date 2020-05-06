تجمع الممرضين يمهل مستشفى آسيا 48 ساعة لاعادة المفصولين





كشف تجمع التمريض السوداني عن تعرض (اسطاف) الممرضين بمستشفى آسيا للفصل عقب إصابتهم بفايروس كورونا أثناء العمل بالمستشفى وأمهل المستشفى ٤٨ ساعة للاعتذار وإعادة المفصولين .

وانتقد التجمع في بيان له أمس الأول تعامل إدارة مستشفي آسيا مع كوادر التمريض على الرغم من التمريض يعد أحد أسباب نجاح مستشفى آسيا وغيرها من المستشفيات، واستدرك قائلا: ولكن كان رد الجميل أن يتم طرد الإصطاف وإيقافهم وهم مصابون بالفيروس أثناء ساعات عملهم.. وقد كان لزاماً علينا في تجمع التمريض السوداني إتخاذ جملة من الإجراءات من بينها مخاطبة وزارة الصحة الإتحادية بتفاصيل المشكلة بمحاسبة مستشفى آسيا والتحقيق العاجل ومعاقبة كل من تطاول علي إصطاف التمريض من إداريين بمختلف مسمياتهم أو من يثبت تورطه .

ولوح بتنفيذ إضراب شامل في كل مستشفيات ولاية الخرطوم تضامنا مع الزملاء إذا لم تتخذ وزارة الصحة ما ينصر قضية التمريض في مستشفى آسيا في ظرف 48 ساعة فقط .

واكد عزمه تفعيل هاشتاق معاقبة_مستشفى_آسيا وسط كل أسرة التمريض السوداني ليكن تريند يسلط الضوء اكثر علة القضية.

وأكد على ضرورة ، إجبار المستشفى على إصدار إعتذار رسمي ينشر في الصحف مع إعادة المفصولين والتكفل بحقوقهم المالية ،وهدد بأنه سيلجأ لاتخاذ قرار في حالة لم يتم معاقبة مستشفى بمقاطعة شاملة من التمريض السوداني لهذا المستشفى..

وأكد التجمع عزمه تحريك بلاغ في مواجهة المستشفى للتحقيق في هذه القضية.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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