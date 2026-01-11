جلطات قلبية بسبب الزوجات؟ أردني يطلق رابطة دفاع عن الرجال للحماية من “الاضطهاد النسوي”!

في مبادرة لافتة، أعلن رجل أردني عن إطلاق “رابطة دفاع عن الرجال” في البلاد، مطالبا بإنهاء عمل النساء واستعادة الحقوق الزوجية وحماية الرجال من “الاضطهاد النسوي”!

فقد أطلق المواطن الأردني المتقاعد عادل الشمايلة مبادرة لإنشاء رابطة لحماية الرجال من “الاضطهاد النسوي”، خلال بث مباشر مع الناشط الدكتور عبدالرحمن الشمايلة، رابطا بين ضغوط الزوجات وانتشار الجلطات القلبية لدى الرجال الشباب المتزوجين.

سينشأ الفرع الأول في بلدة الشهابية بمحافظة الكرك، مع خطط للتوسع أردنيا، متوقعا انضمام آلاف الرجال لاستعادة “حقوقهم الطبيعية” كأزواج.

واقترح الشمايلة إنهاء خدمات النساء العاملات لإفساح المجال للرجال العاطلين، دون رد فوري من جماعات تمكين المرأة.

روسيا اليوم