ارتفاع معدلات الإصابة بسكري الحوامل في أمريكا

توصّلت دراسة علمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسكري الحوامل خلال السنوات العشر الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقصد بسكري الحوامل “ضعف قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز أثناء فترة الحمل”، وترتبط هذه المشكلة باحتمالات وفاة الأم والمولود، وتسمّم الحمل والولادة المبكرة، أو إصابة المولود بأمراض القلب والسكري والسمنة في مراحل لاحقة من العمر.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Internal Medicine المتخصصة في الأبحاث الطبية، فحص فريق من كلية طب فاينبرج التابعة لجامعة “نورث ويسترن” الأمريكية الحالة الصحية للنساء اللاتي أنجبن للمرة الأولى خلال الفترة من 2016 حتى 2024، اعتمادًا على بيانات شهادات الميلاد الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج ارتفاع مشكلة سكري الحوامل بنسبة 36% خلال تلك الفترة من 58 حالة إلى 79 حالة لكل ألف مولود، ورُصد هذا الارتفاع في العرقيات التي خضعت للدراسة.

وتم رصد أعلى معدلات للإصابة بسكري الحوامل لدى الأمريكيين الذين ينحدرون من أصول هندية وسكان آلاسكا ثم الآسيويين والسكان الأصليين في هاواي وجزر المحيط الهادي.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية عن أعضاء بفريق الدراسة قولهم: “إن صحة البالغين الشباب في تراجع مستمر بسبب العادات الغذائية غير الصحية وقلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن، وكل هذه العوامل تُسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بسكري الحوامل”.

وأضاف الباحثون أنه يتعين تغيير السياسات الصحية لمساعدة الأمريكيين ولاسيما الحوامل من خلال زيادة إجراءات الرعاية الصحية وجهود التوعية بالعادات الصحية السليمة.

