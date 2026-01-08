الحصن الواقي للحيوانات المنوية.. فيتامين أساسي يحمي الذكور

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة ميسوري أن فيتامين C قد يؤدي دورا مهما في حماية الصحة الإنجابية لدى الرجال من التأثيرات الضارة لبعض الملوثات البيئية.

واعتمد الباحثون في دراستهم على نموذج سمكي، حيث استخدموا أسماك الأرز اليابانية المعروفة باسم “ميدكا” لتحليل تأثير التعرض لبيركلورات البوتاسيوم المستخدمة على نطاق واسع في المتفجرات والألعاب النارية، في إنتاج الحيوانات المنوية.

وكشفت النتائج أن التعرض لهذه المادة الكيميائية يسبب انخفاضا ملحوظا في الخصوبة وتلفا واضحا في الخصيتين لدى ذكور الأسماك.

وفي المقابل، أظهرت الأسماك التي تعرضت لفيتامين C إلى جانب بيركلورات البوتاسيوم تحسنا لافتا في الخصوبة، إلى جانب تراجع مستويات التلف في الأنسجة التناسلية، ما يشير إلى الدور الوقائي المحتمل لفيتامين C.

وأوضح قائد الدراسة رامجي بهانداري، الأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم بجامعة ميسوري، أن التعرض للمواد الكيميائية البيئية قد يترك آثارا كبيرة في الصحة الإنجابية. وقال إن النتائج التي تم التوصل إليها تبعث على التفاؤل بشأن قدرة فيتامين C، بوصفه مضادا قويا للأكسدة، على الحد من الضرر الذي تسببه بيركلورات البوتاسيوم في الحيوانات المنوية.

وأشار بهانداري إلى أن الأسماك تعد نماذج علمية مناسبة لدراسة الصحة الإنجابية، نظرا للتشابه الكبير بين آليات التكاثر لديها وتلك الموجودة لدى البشر، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل تعميم النتائج على الإنسان.

وبيّن الباحث أن اهتمامه بدراسة تأثير بيركلورات البوتاسيوم بدأ قبل نحو عشرة أعوام، بعد اطلاعه على دراسات أشارت إلى ارتفاع معدلات العقم بين العسكريين مقارنة بعامة السكان، وهو ما عُزي جزئيا إلى تعرضهم المتكرر لهذه المادة بسبب قربهم من المتفجرات.

وأوضح أن نتائج الدراسة كشفت أن بيركلورات البوتاسيوم تسبب إجهادا تأكسديا يعطل الجينات والمسارات الحيوية المسؤولة عن تكوين الحيوانات المنوية، في حين يعمل فيتامين C على مواجهة هذا الإجهاد من خلال استعادة التوازن الجزيئي المرتبط بخصوبة الذكور.

نشرت الدراسة في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية.

المصدر: ميديكال إكسبريس