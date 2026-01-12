خبير مصري يحذر: لا تصطحبوا الهاتف إلى غرفة النوم ودورة المياه

حذر خبير أمني مصري، من خطورة عادة اصطحاب الهواتف المحمولة عند دخول دورة المياه أو غرف النوم، مؤكدا أن الهواتف المحمولة “إحدى أبرز أدوات اختراق الخصوصية” على مستوى العالم.

وقال اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن الهواتف المحمولة ليست فقط مجرد وسيلة اتصال، ولكنها أداة كذلك لاختراق الخصوصية، ما يستدعي التعامل معها بحذر وتجنب الاستخدام غير المنضبط، وعد من هذه الأمور اصطحاب الهاتف إلى غرف النوم و”الحمام”.

وأضاف المصري في تصريحات تلفزيونية، أن الهاتف المحمول أقل ما يمكن وصفه به هو أنه “البصاص” و”القنبلة الموقوتة”، مشيرا إلى أنه يحمل كما هائلا من البيانات مثل الصور والمحادثات وتفاصيل الحياة اليومية وأماكن التواجد لحظة بلحظة، كما أن الروابط المشبوهة قد تتيح للقراصنة تشغيل الكاميرات وتسجيل ما يحدث داخل الغرف دون علم أصحابها.

وأشار إلى نشر البعض تفاصيل تحركاته وروتين حياته اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون إدراك لحجم المخاطر التي قد يتعرض لها، سواء من عناصر إجرامية أو جهات تسعى لاستغلال تلك البيانات في الإيذاء أو الابتزاز.

ونصح المصري، الأسر المصرية بعدم إدخال الهواتف المحمولة إلى غرف النوم ودورات المياه، ووضع غطاء على الكاميرا الأمامية، لمنع احتمالية اختراق كاميرا الهاتف والتلصص على الأفراد.

وانتقد مساعد وزير الداخلية الأسبق، ما وصفه بظاهرة “المواطن الصحفي”، والمتمثلة في استخدام البعض لهواتفهم المحمولة لنشر المحتوى دون مراعاة لضوابط النشر أو مقتضيات الأمن القومي، الأمر الذي يضاعف من حجم المعلومات المتداولة خارج الأطر المهنية.

وحول كثرة استخدام الهواتف الذكية، وصف الخبير الأمني الأمر بأنه لا يقل خطورة عن إدمان المواد المخدرة، مشيرا إلى اتجاه بعض الدول إلى تجهيز مراكز متخصصة لعلاج الإدمان الرقمي.

