مقتل شرطي وإصابة إثنين بنيالا





توفي جندي شرطة وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة إثر إطلاق نار عليهم من قبل فرد يتبع لقوة نظامية، بعد أن دخل مع أفراد الشرطة في مشادات كلامية داخل قسم شرطة نيالا وسط.

وطبقا لمصادر أمنية تحدثت لـ(السوداني)، فضلت حجب اسمها، فإن تفاصيل حادثة الأربعاء، أن دوريات الشرطة العاملة فى تنفيذ أوامر والي جنوب دارفور الخاصة بإغلاق السوق أحضرت مجموعة من مخالفي أوامر الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا، إلى قسم شرطة نيالا وسط وأثناء إكمال إجراءات البلاغات حضر فرد يتبع لقوة نظامية، طالبا إطلاق سراح أخيه الذى كان ضمن المقبوضين في أمر الطوارئ.

وأثناء دخوله في مشادة كلامية مع أفراد الشرطة، أطلق النار عليهم بعد مصارعة على البندقية، مما أدى لمقتل جندي شرطة وإصابة جنديين بجروح خطيرة. تم فتح بلاغ بقسم نيالا وسط وأرسل الجثمان لمستشفى نيالا التعليمى للتشريح.

السوداني

شارك الموضوع :





