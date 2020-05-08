ابراهيم بقال: عندما يكون أكرم ناشطاً وليس وزيراً للصحة.. كفوات قحت.. نكبة السودان !!





🔅✍ شعب معلم يصنع المعجزات ويفجر الثورات هذا كان خطاب قحت إيام الثورة والحشود والأعتصام عندما كانت الحوجة للشعب والحشد بغرض الإستخدام لتحقيق مقاصد سياسية وأنتهي دور الشعب وبعد الأستوزار أصبح الخطاب مستفزاً علي شاكلة الشعب جاهل ومتخلف وكمية الشتائم والاساءات التي يتم توجيهها من خلال المنصات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية بعقلية الناشط وليس عقلية توعية وتثقيف وعقلية طبيب بل الخطاب صار خطاباً أستفزازياً غير متوازن يتقلب عليه الطابع الحزبي أكثر من المهني وكأنهم في أركان نقاش وليسوا في مؤتمرات صحفية تلفزيونية يشاهدها كل العالم .

🔅✍ لا يخلو خطاب للناشط وزير صحة قحت الا وذكر في خطابه *زمن البشير بتاعكم كان وكان* هكذا يقول أكرم ولن ننسي إيضاً خطابه *البشير قدرنا عليه كرونا الصغيرة دي تغلبنا* ويصرخ أكرم يومياً في خطاب سياسي محشو بالأحقاد وينطلق من منصبة المسؤل المعارض أكثر من الحاكم وهو حاكم الأن وليس معارض ؟.

لا تستطيع المقارنة يا أكرم لأنك لم تُبني راكوبة قش كشفخانة في أي بقعة من بقاع الأرض . لم توفر حبة بندول . لم توفر أجهزة الأكسجين ولم تصنع كمامات سوي كمامات اللستك بمناديل الورق . ماذا فعلت وماذا قدمت كوزير للصحة لتقارن ؟ حتي مكتبك الذي تجلس عليه الأن إنجاز البشير ، العربة التي تركبها .. المستشفيات بُنيت وشُيدت في عهد البشير ، المراكز الصحية ، المعدات والإجهزة الطبية والجامعات التي درس في الإطباء كلها إنجازات البشير ؟ فماهو إنجازك أنت ؟ حتي المنصات الإعلامية التي تنطلق منها لبث سمومك وخطاباتك ومؤتمراتك الصحفية هي من إنجازات البشير ؟ لا تقل لي جابها من بيتهم ولا من ماله الخاص ؟ نعم لا من بيته لا من ماله الخاص بل من مال الدولة ووظفها وعمل بها إنجازات ؟ فأين إنجازاتكم أنتم ومن مال الدولة ؟ وإين القومة والشحدة واديني جنيه ؟ .

🔅✍ يفترض لوزير الصحة أذا كان هو وزيراً للصحة الإتحادية ووزير لكل السودان يفترض أن يركز فيما يُهم صحة المواطن بمهنية طبيب وليس عقلية ناشط فهو نصب نفسه وزيراً لصحة قحت وليس وزيراً للسودان . كل مؤتمراته الصحفية يركز فيه في الرد علي كل ما يُنشر في وسائل التواصل الإجتماعي ويبدو متأثراً بما يدور في وسائل التواصل ولم يثق في نفسه كوزير للصحة نتمني أن يتحدث في مجاله بأدب ويترك الملفات السياسية والمقارنة والهرجلة لبقية النشطاء الآخرين من الجداد الإلكتروني وجداد حمدوك البصرفوا عليهم بالدولار مقابل النباح .. خطاب أكرم وأسلوبه وطريقته في المؤتمرات الصحفية وإنفعالاته والغرور الذي إصابه لا علاقة لها بأي إرشادات ومعلومات صحية مهمة يُهم الشعب ولن يجد القبول ..

لأن العقلية عقلية ناشط سياسي وليس مهني ؟ فمتي يفهم أكرم أنه وزير وليس ناشط ؟ أذا أردت ان تعرف كفوات قحت فأعرف من هذا الناشط فهو واحد من الكفوات ؟ .

أما بت البوشي في التلفزيون وطريقة التوعية 10 يمشوا ل 10 يعملوا توعية ل 10 والعشرة يبقي 100 وال 100 يبقي 1000 وهكذا هي عقلية النشطاء ؟ يتمنون سرعة إنتشار المرض بين الشعب لمكاسب سياسية ؟ والا لماذا تقول بت البوشي هذا الكلام ؟ ولماذا الطوارئ ما دام هي تدعو للإنتشار عبر 10 × 10 وهي إيضاً قد أقامت دعوة في منزلها وافطار للجان المقاولة في ظل الحظر ومنع التجمعات ؟ الحظر لا يشمل نشطاء وقطيع قحت بل الحظر للمواطنين والمساجد ومنعهم من الاختلاط ولكن من حق البوشي الأختلاط بلجان المقاولة دون أدني إجراءات صحية ؟ قحت نكبة السودان ؟ حظر الكرونا للشعب ولا يشمل نشطاء قحت .

🔅✍ *بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج*

✍ *الأربعاء 6 مايو 2020م*

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