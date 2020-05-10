جمال الوالي يتدخل لإحتواء احداث فداسي والعزازة





بسم الله الرحمن الرحيم

من جمال الوالي الى الاهل والعشيرة بالعزازة وفداسي والقرى المجاورة.

قال تعالى(لا خير في كثير من نجواهم، الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس).

احييكم في هذا الشهر الكريم، شهر الرحمة والتواصل والبر .

واناشدكم بحرمته عند الله ثم مكانته عندكم، واخاطب فيكم معاني التآلف والمحبة وصلة الارحام وحسن الجوار.

لقد عاش اباؤنا في هذه القرى حياة عامرة بالحب ولين الجانب، وقد تحدثت الاجيال عن سيرتهم المحمودة في حسن العشرة والتآلف والتكاتف..

لستم بحاجة الى من يذكركم بهذه السيرة العطرة؛ فهي ميراثكم الذي توارثتموه جيلا عن جيل واصيلا عن اصيل..لكننا بحاجة جميعا ان نسير على قدم الاباء والاجداد في هذه ولانحيد عنه.

انني اخاطب فيكم مرؤتكم وحسن اخلاقكم،واناشدكم بصلات الرحم والقرابة التي تجمعكم ان نسمع ونرى منكم مايسر ولايضر في هذا الشهر الكريم.

ارجو من الجميع تحكيم العقل وتفويت الفرصة على من يريد ان يخرب علاقاتنا العامرة.

انني على ثقة في قدرتكم، فنحن وانتم اقرب الى الرحمن وابعد من الشيطان في هذا الشهر المبارك .

وشكرا

ابنكم

جمال الوالي

صحيفة أول النهار

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