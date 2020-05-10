د.محمد الريح : انحسار الاصابة بكرونا خلال الايام القادمة





توقع دكتور محمد الريح اختصاصي امراض الصدر ان تشهد الايام القادمة انحسارا في الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالسودان، وعزا الريح الاسباب الى وعي المواطنين بخطورة المرض والتصدي له من خلال عدم التجمعات والالتزام بالارشادات الصحية، لافتا الى دور حظر التجوال في عدم الانتشار، مؤكدا ان حالات الاصابة كانت ستصل الى الالاف بولاية الخرطوم فقط لولا فرض حظر التجوال على المواطنين.

وقال د. الريح ل(اول النهار) ان تقلص الحالات المكتشفه اليوم الاحد الى 53 حالة عن يوم امس الذي سجل 181حالة يعتبر فرق كبير وتطور في عمليات الحد من المرض ، ودعا المواطتين لضرورة الالتزام بالارشادات الصحية وتجنب اماكن الزحام بعد رفع الحظر الذي تبقت له 9 ايام مع العمل على المحافظة على الانفس خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك وفتح الاسواق لشراء الاحتياجات الضرورية.

الخرطوم : انتصار

صحيفة أول النهار

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