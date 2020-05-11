السودان سيارة مسرعة تصطدم بنقطة ارتكاز بشارع المطار





حادث مروري مؤسف جداً حدث اليوم الأحد قبيل المغرب بقليل عندما إصطدمت سيارة مسرعة بقوة إرتكاز للتفتيش بشارع المطار امام المركز الطبي الحديث ، وقد تسبب الحادث بوقوع إصابات بالقوة المرتكزة.

صحيفة آخر لحظة

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