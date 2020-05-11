النيلين
جرائم وحوادث

السودان سيارة مسرعة تصطدم بنقطة ارتكاز بشارع المطار

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حادث مروري مؤسف جداً حدث اليوم الأحد قبيل المغرب بقليل عندما إصطدمت سيارة مسرعة بقوة إرتكاز للتفتيش بشارع المطار امام المركز الطبي الحديث ، وقد تسبب الحادث بوقوع إصابات بالقوة المرتكزة.

صحيفة آخر لحظة

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1 تعليق

أبو محمد 2020/05/12 at 9:31 م

هم أصلا العساكر بقيفوا غلط وبدل ما تكون في إشارات مروريه ضوئية توضع علي بعد مسافه تنبه السائقين بوجود نقضة ارتكاز تجدهم يضعون حجاره بعرض الطريق ويلتفون حولها بطريقة بدائه مما يشكل خطرا عليهم والسائقين..

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