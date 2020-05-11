قطاع الثقافة والاعلام بالنيل الابيض يكرم عدداً من الامهات





كرم قطاع الثقافة والاعلام بولاية النيل الابيض بالتعاون مع “مجموعة محمود في القلب” بمدينة ربك ، كرمواعدداً من الامهات المثابرات في العمل العام والامهات الكادحات وامهات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بالولاية وذلك في اطار الاحتفال بعيد الام الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام الا ان إحتفال هذا العام تم تأجيله نسبة للظروف الصحية التي تشهدها البلاد و جاء الاحتفال تحت شعار “يا اغلي من دمي يا حبيبتي يا امي ” .

وقالت دكتورة فائزة حسين ابكر مدير قطاع الثقافة والاعلام بالنيل الابيض في تصريح لـ (سونا) ان هذه الاحتفائية تاتي في اطار الخطط والبرامج الثقافية التي ينفذها القطاع بكل محليات الولاية مشيرة الي تأجيل هذه الفعالية عدة مرات بسبب انتشار وباء جائحة كورونا واكدت ان القطاع والمجموعة سعيا لتنفيذ هذا البرنامج و تم الاتفاق علي ان يتم تكريم الامهات في بيوتهن ووسط اسرهن اعتبارا من اليوم الاثنين وحتي الاربعاء الثالث عشر من الشهر االجاري

وابانت مدير قطاع الثقافة انهم سيكرمون عدد سبعة عشر أم وفق معايير محددة تم الاتفاق عليها وهن يمثلن ثمانية من امهات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بمدينتي ربك والجزيرة ابا الى جانب اربعة من الامهات المثابرات في العمل الوظيفي برئاسة القطاع ورئاسة وزارة التربية والتوجيه ومتحف الجزيرة ابا واذاعة الولاية بالاضافة لخمسة امهات اخريات من الكادحات في المهن غير المنظمة او الهامشية واللاتي كان لهن القدح المعلي في تربية ابنائهن او اخوانهن واضافت فائزة ان هذه الاحتفالية ستشمل ثلاث محليات هي كوستي وربك والجبلين وسيتم تكريم الامهات تكريما يليق بمكانة الام في المجتمع كما سيتم التوثيق لكل ام وحكايتها مع المثابرة والصبر حتي خرجن اجيال صالحة للمجتمع وامنت على سعي القطاع لمواصلة عمليات تكريم كل الامهات اللاتي يستحقن التكريم في المرات القادمات .

سونا

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