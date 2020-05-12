العلماء يكتشفون طريقة مفاجئة لانتقال الفيروس التاجي





اكتشف العلماء طريقة مفاجئة جديدة يمكن للفيروس التاجي أن ينقل عدواه بواسطتها، تتمثل بالعدوى عن طريق السائل الدمعي. وتم نشر نتائج هذه الدراسة على بوابة MedRxiv الطبية المتخصصة.

واكتشف المتخصصون في كلية الطب بجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن بروتين ACE-2 الموجود في خلايا سطح العين ليس وحده فقط الذي يعتبر نقطة دخول عدوى الفيروس، ولكن إنزيم TMPRSS2 أيضا يساعد الفيروس على اختراق الجسم، بعد التصاق الفيروس ببروتين ACE-2.

ولاحظ العلماء أن وجود ACE-2 و TMPRSS2 في نفس الخلية ليس فقط شرطا كافيا للفيروس للتكاثر بشكل فعال، وإنما أيضا لنقل العدوى ونشر الفيروس بكفاءة وبكثرة.

وتأكد الخبراء المختصون من أن خلايا سطح العين ليست معرضة فقط لعدوى السارس CoV- 2، ولكن يمكن أن تكون بمثابة “خزان” للفيروس.

وخلص العلماء إلى أن “إصابة خلايا سطح العين يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أن العين تصبح حاملا للفيروس، ويصبح السائل المسيل للدموع الذي يحتوي على جزيئات الفيروس آلية مهمة لانتقاله إلى أشخاص آخرين”.

روسيا اليوم

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