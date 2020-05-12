إنصاف فتحي تكشف سر بكائها في (أغاني و أغاني)





كشفت المطربة انصاف فتحي عن سر بكائها في إحدي حلقات برنامج أغاني واغاني على شاشة النيل الأزرق وقالت إنها استدعت ذكرى الفنان الأستاذ صلاح بن البادية عندما غنى حفيده الفنان معاذ أغنية (لاموني) ،وقالت إن الراحل ابن البادية كان أحد أعمدة البرنامج في المواسم الماضية وسبق أن حل كضيف شرف علي البرنامج قبل سنوات وكانت مشاركته فرصة لتواصل الأجيال والاستفادة من خبراته وتوجيهاته ،واضافت : غالبية من كانوا في الأستديو ذرفوا الدموع بمن فيهم الفنان الأستاذ مجذوب أونسة الذي كان يجلس خلف الكواليس في الحلقة التي غني فيها معاذ وهو أول من ألهب مشاعر الحاضرين،بعدها تم إيقاف التسجيل لربع ساعة بعد أن عم الحزن المكان قبل أن تتم مواصلة التسجيل .

صحيفة المجهر السياسي

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