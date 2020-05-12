مصير سواريز.. بين جائحة كورونا وقدوم لاوتارو





مع اقتراب عودة النجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى “الكامب نو” بعد تعافيه من الإصابة، فإن الكثير من الأسئلة باتت تطرح داخل أورقة نادي برشلونة بشأن مصيره في حال جرى التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قادما من صفوف إنتر ميلان.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن التقارير الواردة من إيطاليا التي تقول أن إنتر لن يكون قادرا على دفع راتب يضاهي عرض الكتالونيين، مما يزيد من شهية لاتارو للانتقال إلى برشلونة في الصيف القادم.

وفي حال قدوم النجم الشاب، فإن مصير سواريز سيكون غامضا، فيما إذا كان سيستمر باللعب لصالح الفريق الكتالوني لموسم أو أكثر، أو ربما سيضطر للرحيل لكي يضمن اللعب أساسيا مع فريق أوروبي آخر.

لكن جائحة كورونا التي أثرت على الدوريات الأوروبية الكبرى، ستزيد من تعقيد الأمور وغموضها عند بدء سوق الانتقالات، وبالتالي قدرة الأندية على شراء لاعبين في ظل خسائر مالية متوقعة قد تنجم عن الوباء.

وترى الصحيفة الإسبانية إن الوقت وحده كفيل بالإجابة على تلك الإسئلة.

وكان سواريز خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى في الثاني عشر من يناير الماضي و كان من المقدر غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر.

ويقترب اللاعب من إنهاء البرنامج العلاجي لكن الجهاز الفني والطبي في برشلونة لا يريد المجازفة بأي شيء خلال الفترة الحالية.

ويأمل الفريق الكتالوني في مشاركة سواريز مع الفريق بمجرد عودة منافسات الدوري الإسباني في يونيو المقبل.

وبالرغم من غياب سواريز بسبب الإصابة هذا الموسم، فقد سجل 14 هدفاً في كل المسابقات، 11 منها في الدوري الإسباني.

سكاي نيوز

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