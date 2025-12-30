بعد تأهل صقور الجديان للدور الستة عشر في البطولة الافريقية إبياه: تحررنا من كل الضغوط

أعرب كواسي إبياه، المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني «صقور الجديان»، عن ارتياحه الكبير لتأهل المنتخب إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن التأهل المبكر منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وأوضح إبياه أن المنتخب، رغم ضمانه بطاقة العبور، لن يتخلى عن طموحه في تحقيق الفوز على منتخب بوركينا فاسو، من أجل حصد المركز الثاني في المجموعة، مشددًا على رغبة صقور الجديان في الذهاب بعيدًا في منافسات «كان المغرب».

وأشار إبياه، في تصريح صحفي، إلى أن المنتخب الوطني بعد أن ضمن التأهل في جميع الأحوال، تحرر من كافة الضغوط، الأمر الذي يتيح له اللعب بأريحية أكبر وتقديم مباراة قوية تعكس تطور الأداء وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن تجاوز انتكاسة الجولة الأولى عزز من ثقة الجهاز الفني واللاعبين.

وجدد المدير الفني ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم بالصورة المثلى، وإسعاد الشعب السوداني الذي يتابع بفرح واهتمام الانطلاقة القوية للمنتخب في البطولة.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل رسميًا إلى دور الـ16 كأحد أفضل الثوالث، عقب تعادل منتخبي أنغولا ومصر، وخسارة زيمبابوي وزامبيا أمام جنوب أفريقيا والمغرب، على التوالي.

يذكر أن صقور الجديان حققوا فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

سونا