سلطات المطار تبعد سودانيِّين حاولا دخول البلاد على طائرة شحن تركية





كشفت سلطة الطيران المدني وإدارة مطار الخرطوم الدولي عن إحباط محاولة إدخال مواطنين سودانيين “أخ وشقيقته” الى البلاد وصلا الخرطوم على متن رحلة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية من إسطنبول، واكدت إعادتهما الى تركيا.

وقال بيان مشترك صادر عن الطيران المدني وسلطات المطار اليوم “الثلاثاء” ان رحلة الخطوط التركية للشحن التي وصلت الى مطار الخرطوم في عصر يوم الإثنين 11 مايو 2020 كان على متنها إثنان من السودانيين القادمين من مدينة إسطنبول في مخالفة واضحة لقرار اللجنة العليا للطوارئ والقاضي بعدم السماح بدخول أي مسافر إلى البلاد منذ الثاني والعشرين من مارس.

وقال البيان إن سلطات المطار المتمثلة في إدارة المطار والحجر الصحي وأمن عمليات المطار والجوازات قامت بمنع الراكبين من دخول البلاد وتقرر إرجاعهما في نفس الطائرة الى نقطة الإقلاع الأولى (إسطنبول) مع إجراء تحقيق عن الكيفية التي تمت بها صعود الطائرة في إسطنبول دون إخطار الجهات المعنية.

واشار البيان الى ان الطائرة وبعد أن تحركت لمواصلة رحلتها المجدولة وعلى متنها الراكبان وعند وصولها إلى المدرج استعداداً للإقلاع أبلغ قائدها برج المراقبة عن حالة طوارئ طبية تستدعي عودته إلى مواقف الطائرات مبيناً أنه وبعد الإستجابة لطلبه وفقاً لمتطلبات هذا النوع من البلاغات، وإبلاغ الوحدة الصحية وتجهيز سيارتي إسعاف، صعد الأطباء إلى الطائرة حيث تم اكتشاف أن الحالة الطبية تخص أحد الراكبين المبعدين.

واكد البيان أنه وبعد إجراء اللازم طبياً تقرر أن الحالة لا ترقى لمستوى الطارئ الطبي وعليه تم تجديد الإبعاد وبعدها أقلعت الطائرة إلى إسطنبول وعلى متنها المبعدان.

صحيفة المجهر السياسي

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