



كتب الفريق أحمد إمام التهامي

نائب الرئيس علي عثمان يامر بإزالة تظليل عربة اولاده ويدفع الغرامة

وعضو مجلس سياده حكومة الثورة يدافع عن تظليل بنات

شهادتي لله…

عفوا اخانا الهندي استعرنا هذا العنوان…

أورد مايلي.. في العام 2007 وانا اتولي مدير الإدارة العامة للمرور كانت هناك حملة للعربات المخالفة.. وبالذات التظليل… تم ضبط عربة دبل كبين تخص شيخ علي عثمان وفيها بعض من أبنائه.. اتصل بي الأخ والشيخ العميد ابودومات وكان في الدائرة الفنية بالمرور.. وهو من المميزين من ضباط الشرطة خلقا واداءا.. وخبرة خاصة في مجال المرور… أخبرني بالحادث واخطرني أن شيخ علي واظنه وقتها كان يشغل منصب النائب الأول.. وجه بإزالة التظليل فورا وأرسل مبلغ المخالفة.. فقلت له حسنا…. ويشهد الله أنني وقفت على ذلك.. واشدنا بموقف الشيخ علي ومكتبه الذي لم يتوانى في الاستجابة العاجلة وحضوره إزالة التظليل ودفع الغرامة.. ودونكم سجلات المرور وشهادة الأخ العزيز ابودومات.. نتمنى له الشفاء العاجل.. باذن الله… الحادثة الثانية حكاها لي قبل أيام الأخ والقائد الفريق محمد الحسن يوسف.. وكان وقتها يتولى مديرا لمديرية الخرطوم.. برتبة اللواء واظنه كان مسؤولا من الجنايات.. أتاه مفوض من المديرية.. والمفروض وقتها كان يعني وزيرا ولائيا.. وشكرا له أن جندي شرطة رفض تعليماته بالقبض علي أحد الأشخاص بالسوق وكان المفوض متسوقا.. قال للجندي اقبض هذا الشخص وأشار له به.. رفض الشرطي.. قائلا بأي وجه حق اقبضه ومن انت.. فقال له ستعرف.. وحضر شاكيا للسيد محمد الحسن يوسف.. وذكر أن ذات الشرطي سبق المفوض شاكيا تصرفه… سمع السيد محمد الحسن شكوى المفوض وذكر أن المفوض طلب منه فصل ذلك الجندى.. ورد عليه لأنني لن افصله.. الأبعد عمل إجراءات لنعرف أين الخطأ.. خرج المفوض غاضبا ورفع الأمر للمعتمد وقتها مهدي مصطفي الهادي.. وحضر المعتمد بنفسه.. للأخ محمد الحسن يوسف…بعد سماعه حديث المفوض.. رد عليه السيد محمد الحسن يوسف بأنه سيجري تحقيقا.. لمعرفة ماحدث.. وطلب من المعتمد الايدخل عليه أحد أيا كان لمكتبه.. فقط ماعليك ياسيد الا ان تنادينا بصفتك المسؤول الأول في الولاية وانا الذي ساحضر إليك في مكتبك.. وبالفعل استجاب المعتمد لطلب السيد اللواء محمد الحسن.. واتضح في مابعد أن المفوض وجه الحندي بالقبض على شخص دون إبراز هويته. كما أنه وصف الجندي بالبليد.. فما كان من السيد المدير محمد الحسن الا ان نقل كل ماحدث للمعتمد..

أردت بذلك أن أوضح العمل المؤسسي واحترام مؤسسة الشرطة… ووقوف القيادة مع منسوبيها والتعامل المهني. والفهم الراقي للساسة وقتها…مقارنة بماحدث في الأيام الفائتة لأحد الوزراء واحد بالمجلس السيادي..

كتب الفريق أحمد إمام التهامي

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