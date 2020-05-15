تكثيف الجهود لتأهيل مستشفى الصداقة الصيني بالدمازين





وجه اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الأزرق المكلف بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال صيانة وتأهيل مستشفى الصداقة الصيني شمال الدمازين واحكام التنسيق مع المنظمات العاملة في مجال الصحة بالولاية لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه والصرف الصحي مؤكدا أن مستشفى الصداقة يمتلك مقومات متكاملة ليكون المستشفى المرجعي بالولاية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمستشفى الصداقة الصيني الدمازين يرافقه د. عبدالعظيم احمد رزق المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف ووفد منظمة اليونسيف برئاسة خالد موسي مدير مكتب النيل الازرق، وقدم د. عبد العظيم تنويرا شاملا حول الوضع الراهن للمستشفى وحجم الاحتياجات مبينا ان عدد من المنظمات بدأت في تنفيذ تدخلات واسعة من ضمنها اليونيسيف وورلد فيشن وكافا و في محاور متعددة لإعداد وتجهيز المستشفى لمقابلة الطوارئ الصحية .

وأكد د. عبدالعظيم اهتمام وزارة الصحة بتاهيل مستشفي الصداقة وتشغيل كافة الأقسام بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

من جانبه تعهد خالد موسي مدير مكتب منظمة اليونسيف بالمساهمة في كافة الترتيبات التي من شأنها معالجة كافة أوجه القصور لافتا لتضافر جهود المنظمات بالولاية لترقية وتطوير المستشفى.

وتخللت الزيارة الوقوف على العنابر وأقسام العناية ودورات المياه وتكفل والي النيل الأزرق المكلف بالمساهمة في ترقية دورات المياه ووجه المنظمات باستصحاب تعلية السور الخارجي ضمن التدخلات .

سونا

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