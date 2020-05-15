



تأكدت من القاء القبض على العشرات من صعاليق لجان المقاومة الذين ذهبوا للتعدي بالامس على منزل بحي النصر بكوستي الذي ظهر في فيديو متداول اجريت عدة اتصالات بأشخاص من كوستي بعضهم جزء من قحت الذي خرجت به أن حالة من الصدمة يقع فيها صبية لجان المقاومة بعد حملة القبض التي نفذت بالامس في عناصر منهم اذ ان هولاء الصعاليق ليهم سنة بيبرطعوا وبيتعدوا دون ان تطالهم يد العدالة والقانون .. هو سلوك حميد ان تقوم الشرطة بتنفيذ القانون وفي انتظار ان يشمل هذا السلوك جميع من يقومون بالتعدي على الناس والبيوت ..

صعاليق شماسة

الصديق محمد احمد

(شرطة ولاية النيل الابيض تلقي القبض علي عدد من لجان المقاولة بكوستي وتودعهم الحراسات وذلك لإعتداءهم علي منزل أحد مواطني المدينة واتلاف وتكسير عدد 7 عربات ووجه وكيل نيابة كوستي بأيداعهم الحبس وفتح بلاغات التعدي والاتلاف والاشتراك الجنائي في مواجهتهم وتجمهر عدد من أسر المقبوض عليهم أمام قسم شرطة كوستي وطالبوا بأطلاق سراح ابناءهم بالضمانة العادية الا وكيل النيابة الإعلي وجه بأطلاق سراحهم بالكفالة المالية وقدرها 300 الف جنيه لكل منهم قيمة إتلاف وكسر العربات).

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