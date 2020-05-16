اعلامي يكتب بعد وفاة شقيقته: د. اكرم وزير الصحة.. عندما تموت اختك بين يديك من اجل جرعة اكسجين





د. اكرم وزير الصحة

عندما تموت اختك بين يديك من اجل جرعة اكسجين

شكوتي لك ان كان يهمك امر من توليت رعايتهم من ابناء الوطن يوم الخميس وفي تمام الثامنة صباحا تعبت اختي التي كانت تعاني من ازمة وقد كانت تاخذ جرعتها من مستشفي بشاير بالحاج يوسف حملناها واسرعنا الي المستشفي المذكور فرفضو استلامها بدعوي ان ليس لهم جرعات اكسجين ادرنا عرتنا وهرولنا بشاير 2 واختي يضيق نفسها وتلهث وان انطر وليس لي الا البكاء ترجيتهم وتوسلت لهم ان يعطوها جرعة اكسجين وكان الرد انهم لايستطيعون استلام حالات.

ادرت العربة وانا اسابق الزمن وتجاوزت عدة اشارات وعربات الي ان وصلت مستشفي شرق النيل وحلمي بجرعة اكسجين تسترد بها انفاسها حين قال لي الطاقم الطبي انهم لايستلمو حالات صرخت توسلت ركعت علي الارض راجيا جرعه اكسجين واختي تنظر لي نظرة الوداع الاخير وكانها تقول لي انقذني اخي توشحت بدموعها حين حضنتها لصدري وليس بيدي حيلة ..

لعنت المرض ولعنت الدنيا واستغفرت ربي وحملتها مهرولا عبر كبري المنشية الي مستشفي الشعب وكان الامر الجلل حين ردت علينا دكتورة كانت مناوبة بكل برود بان ليس لديهم اسرة ولا يمكن استلام حلات ..

قل لي د اكرم من يستلم حالتي من يوفر لي جرعه اكسجين ..تشاجر اخي ووقعت اختي الاخري علي الارض وهم يرونها تذبد امام ناظر الاصطاف طلبنا منهم اسعاف لتنقلنا الي السلاح الطبي الي مستشفي الشرطة الى وكان الرد لا توجد اسعاف انه مستشفي الشعب سعادة الوزير الا يعني الاسم شيئا ..

لملمت اطرافي وهمي جرعة اكسجين تعيد لها انفاسها وادرت العربة وذهبنا لمستشفي الشرطه ..اتعلم ماذا حدث سعادة الوزير صعدت روحها الطاهرة الي يارءها وكانها تقول هذا هوا حال الطب ايموت مواطن سوداني من اجل جرعة اكسجين لا تتوفر له ايموت مواطن سوداني ما بين 5 مستشفيات ومستوصفات بحثا عن جرعة اكسجين والحالة مشخصة ومعروف سببها وهي تاخذ جرعة منتظمة.

هي شكواي لك سعادة الوزير واامل ان تجد اذنا صاغية اليوم ماتت اختي ولا ادري كم اخت ماتت بسبب الاهمال وعدم التعامل بجدية لا ادري كم ام واب واخ توفو وهم في رحله البحث عن معين

ان كان هذا حالنا عبر حالات مرض عادي تذهب من ايادينا فكيف حالنا مع كورونا

انزل وتابع كيف يعمل الكادر الطبي اقف علي الكم الهائل من المستشفيات التي اضحت توارب ابوابها لاادري عندك فيك ام فينا ام في الوطن الذي يعاني.

ان الامر يحتاج الي حسم سعادة الوزير هي رسالة مواطن عاني اليوم امرا اصعب من صعب حين تضيع روحا وهي بين يديك تحلم بجرعة اكسجين للحياة.

اه علي اختي واه علي كل فقد مثل اختي وان القلب ليحزن والعين تدمع والشكوى لله.

محمد حامد (حكيم)

شرق النيل

اعلامي

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