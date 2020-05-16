القصة الكاملة لاعتداء الكيزان على لجان المقاومة في كوستي





*بيان من لجان مقاومة كوستي*

*الموضوع: احداث مدينة كوستي إجتماعات عناصر النظام البائد و إعتقال بعض لجان المقاومة وضرب أحدهم ( عمار الحاج)*

١٥ مايو ٢٠٢٠ تحية الثورة والصمود والنضال المشترك شهدت مدينة كوستي اشتباكات بين فلول النظام السابق وذلك بعد ان رصدت لجان المقاومة اجتماع لكوادر المؤتمر الوطني بالاندلس جوار مدرسة المنار منزل عبد القادر الخير احد قياديي الحركة الاسلامية وكتائب الظل بالولاية .

رغم اعلان حالة الطوارئ والظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء جانحة كورونا إلا ان النظام المحلول يصر علي التعامل بعقليتة المتعنجهة لتقويض ثورة ديسمبر المجيدة. قام شباب لجان المقاومة باخطار الجهات الرسمية متمثلة في الشرطة الامنية وشرطة الطوارئ والقسم الاوسط للقبض علي كوادر النظام المجتمعه واخلاء التجمعات وللاسف لم تستجب القوات الامنية ولم تتحرك الا بعد مرور 120دقيقة وبعد هتافات الثوار وتعدي افراد النظام السابق علي شباب لجان المقاومة بالضرب المبرح تدخلت الشرطة واعتقلت بعضهم فتدخل الثوار مطالبين باعتقال بقية كوادر النظام السابق ، وبعد اصرار الثوار طالبهم مقدم شرطة الطوارئ بامر تفتيش حتي يتثني له تفتيش المنزل ذهب معه ثلاثة من الثوار وعند وصولهم امر الضابط باعتقال الثوار وايداعهم الحراسة. في الوقت الذي يجلس فية كوادر النظام المحلول تحت المراوح وعلي الصالات.

*وعند اعتراض احد أفراد لجان المقاومة علي عدم دخول الكيزان داخل الحراسه و اعتقال الثوار قام افراد من المباحث والشرطة بالاعتداء علي عضو لجان المقاومة عمار الحاج و إصابة صالح نورالدين، النذير على احمد، عماد الدين احمد واخرين

* بالضرب المبرح والوحشي في سلوك لايشبة ثورة ديسمبر المجيدة وتضحياتها الجسام.

*لجان المقاومة – كوستى*

*الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٠*

صحيفة صوت الأمة

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