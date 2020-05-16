القصة الكاملة لاعتداء الكيزان على لجان المقاومة في كوستي

*بيان من لجان مقاومة كوستي*
*الموضوع: احداث مدينة كوستي إجتماعات عناصر النظام البائد و إعتقال بعض لجان المقاومة وضرب أحدهم ( عمار الحاج)*
١٥ مايو ٢٠٢٠ تحية الثورة والصمود والنضال المشترك شهدت مدينة كوستي اشتباكات بين فلول النظام السابق وذلك بعد ان رصدت لجان المقاومة اجتماع لكوادر المؤتمر الوطني بالاندلس جوار مدرسة المنار منزل عبد القادر الخير احد قياديي الحركة الاسلامية وكتائب الظل بالولاية .
رغم اعلان حالة الطوارئ والظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء جانحة كورونا إلا ان النظام المحلول يصر علي التعامل بعقليتة المتعنجهة لتقويض ثورة ديسمبر المجيدة. قام شباب لجان المقاومة باخطار الجهات الرسمية متمثلة في الشرطة الامنية وشرطة الطوارئ والقسم الاوسط للقبض علي كوادر النظام المجتمعه واخلاء التجمعات وللاسف لم تستجب القوات الامنية ولم تتحرك الا بعد مرور 120دقيقة وبعد هتافات الثوار وتعدي افراد النظام السابق علي شباب لجان المقاومة بالضرب المبرح تدخلت الشرطة واعتقلت بعضهم فتدخل الثوار مطالبين باعتقال بقية كوادر النظام السابق ، وبعد اصرار الثوار طالبهم مقدم شرطة الطوارئ بامر تفتيش حتي يتثني له تفتيش المنزل ذهب معه ثلاثة من الثوار وعند وصولهم امر الضابط باعتقال الثوار وايداعهم الحراسة. في الوقت الذي يجلس فية كوادر النظام المحلول تحت المراوح وعلي الصالات.
*وعند اعتراض احد أفراد لجان المقاومة علي عدم دخول الكيزان داخل الحراسه و اعتقال الثوار قام افراد من المباحث والشرطة بالاعتداء علي عضو لجان المقاومة عمار الحاج و إصابة صالح نورالدين، النذير على احمد، عماد الدين احمد واخرين
* بالضرب المبرح والوحشي في سلوك لايشبة ثورة ديسمبر المجيدة وتضحياتها الجسام.
*لجان المقاومة – كوستى*
*الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٠*
صحيفة صوت الأمة
3 تعليقات
هذه اللجان فوضوية و ليس لها سند قانونى و يجب إيقافها عند حدها و ترك مهمة تنفيذ القانون للشرطة ثم ما هى جريمة ان يجتمع مجموعة اي كان إنتمائها السياسي و الفكرى
وهل التحرش باناس داخل منزل شخص او انهم معزومين او اي صفة جمعتهم تخول للجان المقاوة التحرش بهم ,ووهل هذا يشبه اخلاق الثورة ان تقف امام بيتي وتهتف بهتاف نبذ ، مالكم كيف تحكمون ووراء الشيوعيين تسيرون ..
لجان مين وقرف مين …صعاليك ما لاقين ليهم وتحد اوريهم درب الله عديل …قلة حياء ومسخرة شنو كل شلة تعمل فيها البلد حقة ابوها وتعمل العاجبها والله لن ينصلح الحال إلا بزوال هذه الحاجات الشاذة من حكومة وحمدوك وبقية شلة الأسافير …البلد لازم تنضبط جيد وتقوم انتخابات حره نزيهة عشان البلد تمشي قدام …أما بالطريقة دي قول علي البلد السلام