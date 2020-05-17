مقتل مدرب شهير وسائق ركشة برصاص عسكري يتبع لإرتكاز أبو حمامة





لقى شخصان مصرعهما برصاص عسكري يتبع للقوات المسلحة وينتمي لقوة تأمين إرتكاز أبوحمامة وحسبما نقلت مصادر فإن الحادث راح ضحيته المدرب الرياضي الشهير الكوتش صلاح الدين عبدالله سليم في العقد السادس من العمر الذي لقي مصرعه وسائق ركشة يدعى نصر الدين

آدم يحيى ٢٨ سنة يقيم الرميلة. ووقع الحادث حينما تجاوز سائق الركشة نقطة الإرتكاز وكان يحمل على متن الركشة فتاتين ولم يتوقف ليقوم العسكري بحمل سلاحه وامتطاء سيارة ومحاولة اللحاق بالركشة التي دلفت إلى أزقة الحلة الجديدة وهنالك قام بإنزال الفتيات وعاد أدراجه ليقابله العسكري الذي هبط من السيارة وأمسك بسلاحه وأطلق النار مما أدى لإصابة الكوتش صلاح الذي كان يجلس جوار منزله وأصيب سائق الركشة.

واخترقت رصاصة الحائط المنزلي وسارع سكان الحي لإبلاغ شرطة النجدة وسارعت دورية النجدة التي كانت مرتكزة بالمنطقة بإسعاف المصابين الاثنين لمستشفى التميز إلا أنهما لقيا مصرعهما في الحال وكانت إصابة الكوتش برصاصة في الفخذ تسببت فى نزيف حاد سبب الوفاة. وعلى الفور سارع العسكرى المتهم إلى وحدة المدرعات وسلم نفسه وسلاحه لقادته ودونت الشرطة بلاغا بالقتل العمد وتسلمت المتهم وسلاحه أداة الجريمة. وبتفتيش ركشة القتيل عثرت الشرطة على هاتفه وهاتف إحدى الفتيات سقط منها أثناء نزولها، كما سارع أهالي الحي كرد فعل للحادث بالتجمهر ونصب المتاريس وحرق اللساتك احتجاجا على العنف الذي تعامل به المتهم مع القتلى وأصروا على أن تقوم الشرطة بالقبض على المتهم وبالفعل هدأ المواطنون عقب تسلم الشرطة للمتهم وسلاحه.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :





