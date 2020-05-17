بيان للجان الحلة: توضيح ملابسات إطلاق النار ووفاة شخصين بمنطقة الحلة الجديدة





توضيح ملابسات إطلاق النار و وفاة شخصين بمنطقة الحلة الجديدة

لقد تابع الكثير منكم تفاصيل ما حدث من إطلاق نار بالمنطقة ادت إلى وفاة شخصين نسأل لهم الله الرحمة و المغفرة و اليكم تفاصيل ما حدث حسب إفادة شهود عيان :

انه في حوالي الساعة الثامنة و النصف مساءا و اثناء فترة الحظر المعلن و في الإرتكاز الواقع في تقاطع ابو حمامة تم إيقاف ركشة تحمل شخصين بالإضافة للسائق بواسطة القوات النظامية بالإرتكاز و حسب إفادة شهود العيان رفض السائق التوقف و لاذ بالفرار و تمت مطاردته الى داخل حي الحلة الجديدة جنوب وسط ذهول سكان الحي و قام احد افراد الإرتكاز بمطاردته داخل الحي و إطلاق الرصاص بإتجاه الركشه مما ادي إلى إصابة و مقتل سائق الركشه و احد سكان الحي الذي كان متواجد امام منزله و نجاة الشخصين اللذان كانا بالركشة و جرت محاولات لإسعاف المصابين التي باءت بالفشل و فاضت روحهم الى بارئها قبل الوصول إلى المستشفى و تم تحويل الجثامين الى المشرحه و فيما بعد تم إتخاذ الإجراءات الجنائية و اخذ إفادات الشهود في مسرح الحادث.

و كما علمنا لاحقا بأن النظامي مطلق النار يتبع للقوات المسلحه ” الجيش ” و قد قام بعد الواقعه بتسليم نفسه للضابط المسئول عن القوة.

و هنا ننتهز الفرصة و نعزي انفسنا في فقدان المدرب و المربي صلاح سليم الملقب ب” صلاح قرض ” و قد كان طيب الخلق و المعشر نسأل الله له الرحمة و المغفرة و ان يلهم ذويه الصبر و حسن العزاء.

نحن في لجنة مقاومة الحلة الجديدة – الخرطوم نؤكد الآتي:

✅ ندين و نشجب إستخدام القوة المفرطة و المميتة تجاه اي شخص و في اي موقع و تحت اي ظرف و على الجهات العدلية أتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ لكل ذي حق حقه.

✅ نطلب من سكان الحي و الشباب بصورة خاصة ضبط النفس و التعامل بوعي و مسئولية تجاه مثل هذه الأحداث و تفويت الفرصه على دعاة الفتن و عدم الإحتكاك مع القوات النظامية.

✅ نطلب من كافة المواطنيين الإلتزام بتوجيهات و إرشادات وزارة الصحة الإتحادية و الإلتزام بتوجيهات القوات النظامية بالأرتكازات خلال ساعات الحظر المعلنة.

✅ نطلب من القوات النظامية المختلفة التعامل بحكمة و مرونة و الإلتزام بروح القانون و إلزام افرادها بضبط النفس تجاه مثل هذه الأحداث.

لجان الحلة الجديدة

إعلام اللجنة

١٧ مايو ٢٠٢٠

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