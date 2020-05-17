أنغام تطرح أغنية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية لمواجهة كورونا





طرحت المطربة المصرية، أنغام، أغنية جديدة ضمن حملة وزارة الصحة لتجاوز محنة أزمة فيروس كورونا المستجد.

الأغنية تحمل اسم “هنعيش مع بعض”، وهي كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان هشام جمال، وشاركتها صفحة وازرة الصحة المصرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر أنغام في الأغنية تجلس، بينما يتم عرض لقطات لكتابات للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم مساعدات لبعضم البعض وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعن كيفية تعاملها وأسرتها مع فيروس “كورونا” المستجد، قالت أنغام في مداخلة مع برنامج “الحكاية” من تقديم عمرو أديب أمس السبت إنها تخاف على أسرتها وأبنائها ووالدتها بسبب الفيروس، وتخشى الخروج من المنزل.

وتابعت: “أخاف أولا على أولادي وعلى أمي وأخرج وأعود وأنا خائفة وأبنائي يضطروا يخرجوا ويعودوا للمنزل لا يصافحون جدتهم، وهذا أمر يضايقهم كما أنهم غير قادرين على معانقتها والاقتراب منها حرصا منهم على صحتها وخوفهم عليها”، وأكدت أن هذا الأمر يحزن أبناءها ويحزن والدتها كثيرا.

يشار إلى أن أنغام أحيت حفلا غنائيا من دون جمهور من دار الأوبرا المصرية، في شهر نيسان/ أبريل، وأذيع للجمهور “أونلاين” القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

سبوتنيك

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