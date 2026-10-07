النيل الأبيض تدشن فعاليات «أكتوبر الوردي» للتوعية بسرطان الثدي والبروستات

دشّن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض، دكتور الزين سعد آدم، ممثل والي الولاية، الثلاثاء، بقاعة الأئمة والدعاة بمدينة كوستي، فعاليات حملة «أكتوبر الوردي» للتوعية والتقصي المبكر عن سرطان الثدي والبروستات، تحت شعار «خطوة فحص تساوي عمر»، برعاية الصندوق القومي للتأمين الصحي، وبمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات الداعمة، في مقدمتها مركز النيل الأبيض للأورام ومنظمة آرام.

وأكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ممثل والي الولاية أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن سرطان الثدي والبروستات، وتقديم الدعم المجتمعي للمرضى، والتعريف بمسببات المرض وطرق الوقاية منه.

وأشار إلى استمرار أنشطة تعزيز الصحة والتوعية لتشمل جميع محليات الولاية بالتعاون مع الشركاء، داعياً المنصات الإعلامية بمختلف وسائلها إلى مساندة الحملة والتعريف بأهمية الكشف المبكر، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمرضى السرطان، خاصة سرطان الثدي.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي المكلف للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، دكتور حيدر محمد هاشم، انطلاق فعاليات الحملة للتوعية والتقصي المبكر عن سرطان الثدي والبروستات، مبيناً أن الصندوق وفر الفحوصات والخدمات التشخيصية والعلاجية مجاناً طوال شهر أكتوبر للمواطنين عبر مراكز التأمين الصحي والمستشفيات المعتمدة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن إجراء مسح شامل عبر مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير فحوصات الأنسجة والفحوصات التأكيدية مجاناً بمركز معمل بحر أبيض، مؤكداً أن الوقاية من المرض تبدأ بنشر المعرفة وتعزيز الوعي الصحي وسط أفراد المجتمع.

وأوضح مدير منظمة آرام، الأستاذ يوسف قسومة، أن الحملة ستتواصل طوال شهر أكتوبر من خلال افتتاح عيادات للكشف المبكر وتنظيم أيام تثقيفية وتوعوية بمختلف محليات الولاية والجامعات والأحياء السكنية والمؤسسات.

وأكد أن الحملة تركز على رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر، الذي يسهم في تسهيل العلاج ورفع فرص التعافي، داعياً الرجال فوق سن الأربعين إلى إجراء الفحوصات الدورية ومراجعة الأطباء عند ظهور أي أعراض، كما دعا المبادرات والمؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الانضمام إلى جهود الحملة وتوحيد المبادرات المجتمعية للتوعية بمخاطر السرطان والحد من آثاره على المجتمع.

وشهد تدشين الحملة حضور المدير التنفيذي لمحلية كوستي، والمدير التنفيذي المكلف للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، ومدير قطاع التنمية الاجتماعية، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارية بالتأمين الصحي وممثلي الأجهزة الدينية والتطوعية والمجتمعية.

سونا