بالفيديو.. أغنية جديدة للزعيم احتفالا بعيده ال80





تلقى الفنان المصري الملقب بالزعيم، عادل إمام، العديد من الهداية بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الموافق لليوم الأحد 17 مايو.

ومن بين الهدايا أغنية جديدة بعنوان “الأول”، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي تجميع للقطات من أعمال الفنان عادل إمام المتنوعة، بين الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، مرفقة بصوت غنائي.

ونشر الشاعر والمؤلف، أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، كلمات الأغنية، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.

ويوافق 17 مايو عيد ميلاد “الزعيم” عادل إمام الـ80، الذي ولد عام 1940 في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك.

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