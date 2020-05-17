بعد خضوعه لعملية… آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد السقا





فاجأ الفنان المصري، أحمد السقا، متابعيه ومحبيه خلال الأيام الماضية بكشفه على مضض عن خضوعه لعملية، وذلك خلال تواصله مع طفلة أهدته فانوس رمضان مصنوع من الخشب، بعد تبرعه لصالح إحدى الجهات الخيرية من خلال برنامجه للمسابقات “إغلب السقا”.

وشكر السقا الطفلة على هديتها له في إعلان يذاع على الفضائيات، وأكد لها أنه سيحقق رغبتها بمقابلته بعد شفائه من عملية خضع لها، دون أو يوضح تفاصيلها.

وبحسب موقع “البوابة نيوز”، فإن أحمد السقا تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، ثم أجرى بعض الفحوصات الطبية بأوامر من طبيبه الخاص، والتي ألزمته بالخضوع لعملية بسيطة أجراها منذ أيام.

وعن آخر تطورات حالته الصحية، فإن السقا يتماثل للشفاء، وهو بصحة جيدة حاليا، ويستقبل أصدقائه المقربين له.

وشدد الطبيب على السقا بالتزام الراحة التامة، وعدم التعرض لأي إجهاد.

ويعرض لأحمد السقا طوال شهر رمضان برنامج المسابقات الترفيهي “إغلب السقا”، وكانت ضيفة حلقة أمس السبت الفنانة المصرية نادية الجندي.

ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية “إم بي سي مصر” بعد الإفطار.

ومن أبرز ضيوف برنامج “إغلب السقا” محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

ويتبارى ضيف كل حلقة مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، حتى يتبرع الضيف في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.

سبوتنيك

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