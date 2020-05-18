بسبب الحظر .. عرسان ما بين قلق التأجيل و الاحباط ..!!





انتابت عدد من العرسان حالة من القلق و التوتر بسبب تأجيل زيجاتهم بسبب قرار الحظر الذي حد من عدم تحديد مواعيد اخرى ﻷعراسهم بسبب تجديده مع تفشي الوباء الذي ظل في انتشار دائم.

(١)

عدد كبير من العرسان ابلغوا (كوكتيل) بأنهم أصيبوا بحالة من القلق و التوتر و الاحباط و هم لا يدرون متي سيتوقف تفشي الوباء و يتم فك الحظر بصورة كاملة و تعود الحياة لطبيعتها يستطيعون من خلالها احياء حفلات زواجهم ، و هو ما أكده العريس رأفت عبد المحمود الذي قال انه ظل يؤجل زواجه مع بداية كل شهر منذ بداية إعلان حظر التجوال حتى اﻵن ،موضحا بأنه اصبح مستاء من الوضع و كاد أن يلغي فكرة الزواج نهائيا. )

(٢)

من جانبه قال العريس خالد عباس:( في كل مرة اقول فرجت و اتأهب من جديد بنفسيات عالية لإتمام زيجتي إلا أنني اصاب في كل مرة بحالة إحباط شديد و انا اتابع الاخبار التي لا تحمل بشريات طيبة بانحسار المرض،مختتما (تركت الأمر لله و لن اعلن عن موعد جديد و متى ما تم فك الحظر يكون زواجي)

(٣)

فيما قال العريس تاج الدين مصطفى : (في كل مرة اقوم بربط الفنانين ثم اقوم بإلغاء الارتباط و كم مرة اشرع في حجز الصالة ثم اتراجع ، الأمر الذي جعل العروسة تحزن و هي ظلت محبوسة ما يقارب الثلاثة أشهر، الأمر الذي خلق بيني و بينها مشكلات كادت أن تؤدي لإلغاء الزواج نهائيا لولا تدخل العقلاء، مشيرا إلى أنه رفض تحديد اي موعد آخر للزواج ما لم تعد الحركة طبيعية و ينتهي الوباء.)

(٤)

عدد من العروسات شكون ل(كوكتيل) بأنهم محبطات خاصة ان أزواجهن خارج السودان و أنه كان من المفترض أن تتم الزيجة و ليسافرن إلى ازواجهم، موضحات (لقد اكملن إجراءات السفر منذ زمن طويل قبل ظهور كورونا في السودان و اغلاق المطار و كنا ننتظر فقط إكمال مراسم الزواج لنغادر و لكن حدث ما حدث و لا ندري ماذا سيكون مصيرنا.)

محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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