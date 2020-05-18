5 حيل سحرية تحافظ على سرية وأمان محادثاتك عبر “واتسآب”





يستخدم عدد كبير من الناس حاليا تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة، لإنهاء معظم أعمالهم، بسبب اضطرارهم للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولذلك بات عدد كبير من المستخدمين بحاجة لضمان أمن وسرية حساباتهم على مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة والتراسل الفوري، ولعل أبرز تلك التطبيقات هو “واتسآب”.

حدد موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من الحيل السحرية البسيطة، التي يمكن من خلالها المحافظة على دردشات الخاصة أو المرتبطة بالعمل على واتسآب في سرية وأمن كامل.

يعتمد تطبيق “واتسآب” على تقنية تشفير “من النهاية إلى النهاية”، والتي لا يحتفظ فيها برسائلك الخاصة على خوادمه ولا يمكن لأطراف ثالثة قراءتها، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه حتى تلك التقنية ليست آمنة بنسبة 100%، ولا تمنع المتجسسين أو المتطفلين من اختراق حسابك.

وهنا برزت الحاجة إلى تلك الحيل البسيطة من أجل حماية حسابك بصورة كاملة.

وجاءت تلك الحيل على النحو التالي:

1- تغيير رمز الأمان:

تحتوي كل محادثات عبر “واتسآب” على رمز أمان خاص بك للتحقق من أن مكالماتك ورسائلك مشفرة بصورة كاملة.

يمكن العثور على هذا الرمز في شاشة معلومات الاتصال ، كرمز QR ورقم مكون من 60 رقمًا. هذه الرموز فريدة لكل محادثة ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل محادثة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.

في بعض الأحيان، قد تتغير رموز الأمان المستخدمة في التشفير من طرف إلى طرف. من المحتمل أن يكون هذا بسبب قيامك أنت أو جهة الاتصال الخاصة بك بإعادة تثبيت تطبيق “واتسآب” أو تغيير الهواتف.

2- قفل بصمة الأصبع

يعتبر هذا الإجراء طبقة أمان إضافية، حيث لن يفتح تطبيق “واتسآب” إلا ببصمة أصبعك.

3- توثيق ذو اتجاهين:

يعد التحقق من خطوتين هو ميزة اختيارية تضيف مزيدًا من الأمان إلى حسابك.

عند تمكين التحقق بخطوتين، يجب أن تكون أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على “واتسآب” مصحوبة برقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام، الذي قمت بإنشائه عند تفعيل هذه الميزة.

​4- إخفاء آخر ظهور:

بشكل افتراضي، يسمح واتسآب لأي مستخدم بالاطلاع على إيصالات القراءة وآخر ظهور وصورة الملف الشخصي. لتغيير هذه الإعدادات، يمكنك ببساطة الانتقال إلى المزيد من الخيارات وهي نقطة ثلاثية أفقية، ثم ادخل إلى الإعدادات ومنها إلى أيقونة الحساب، ثم خيار الخصوصية، واختر إلغاء تفعيل تلك الأمور.

5- الروابط المريبة

عند تفعيل تلك الخاصية، فعند استقبال حسابك على واتسآب أي روابط مريبة أو غير عادية، سيظهر لك تنبيه بعدم فتح تلك الروابط وأنها خاصة بموقع غير شرعي أو موثق.

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