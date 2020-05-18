اليابان… شاب يأوي ثعلبا ظنا منه أنه جرو





عثر أحد سكان اليابان على ثعلب بجانب الطريق واصطحبه معه إلى المنزل، ظنا منه أنه جرو صغير ضل طريقه.

ووفقا لصحيفة “ميررور” البريطانية نشر مارسي في حسابه الخاص على “تويتر” صورة “لجروه”، الذي أسماه “لونا”، بهدف البحث عن مالكه الأصلي.

من جانبهم علق المستخدمون على التغريدة، مشيرين إلى أن الحيوان الصغير هو في الواقع ثعلب وليس جرو.

وبهدف قطع الشك باليقين، توجه مارسي إلى الطبيب البيطري، الذي أكد له أن “لونا” هو في الحقيقة ثعلب.

وبحسب الصحيفة، اضطر مارسي إلى وهبه لمزرعة تربية الثعالب، لأن القوانين اليابانية تمنع الاحتفاظ بالثعالب كحيوانات أليفة.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





