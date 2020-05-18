محمد هنيدي يعلق ساخرا على جدل ظهور “المسيح الدجال” في مسلسل “النهاية”





سخر الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، من الجدل المثار حاليا حول التلميح لظهور “المسيح الدجال” في مسلسل “النهاية” الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.

وسأل هنيدي بطل المسلسل الفنان يوسف الشريف عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عما إذا كان “موضوع المسيح الدجال توقعات أم تسريبات للشهور القادمة”، في إشارة منه إلى ما يمر به العالم من أحداث كبرى منذ بداية 2020، ومنها فيروس “كورونا” المستجد الذي لم يتم العثور على لقاح له حتى الآن، وعاصفة التنين التي ضربت مصر في شهر مارس/ آذار.

من جانبه، اكتفى يوسف الشريف بالرد على هنيدي برموز تعبيرية ضاحكة.

​وتسبب ظهور إياد نصار في مسلسل “النهاية” حالة من الجدل الواسعة، بعدما أشار عدد كبير من رواد مواقع التواصل إلى أنه يجسد شخصية “المسيح الدجال”.

​وشهدت الحلقة 23 من مسلسل “النهاية” ظهور إياد نصار الذي ظهر وكأنه زعيم لجماعة روحية بعين واحدة، ضمن المذكرات التي كتبها الصحفي مصطفى خليل، الذي جسد شخصيته محمود عبد المغني.

​وظهر إياد نصار وكأنه شخصية “خارقة” لكل العصور، حيث ظهر في مجموعة صور في حقبات زمنية مختلفة من دون أن يتأثر سنة، بالإضافة إلى أنه ظهر في المستقبل حيث زمن مسلسل النهاية 2120، وهو بنفس المرحلة السنية تقريبا.

​يذكر أن مسلسل “النهاية” فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة “سينرغي”، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.

سبوتنيك

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