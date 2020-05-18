“أنا استويت”… زينة توجه رسالة إلى طاقم عمل “جمع سالم”





أعلنت الفنانة المصرية زينة انتهاء تصوير مسلسلها “جمع سالم”، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الجاري.

ونشرت زينة مقطعا مصورا لها على حسابها الرسمي في انستغرام، قالت فيه: “أنا استويت.. بس مبسوطة أوي دلوقت بجد وبضحك من قلبي زي المجانين عشان خلصت الحمد لله.. ميرسي أوي لكل القائمين على العمل”.

وعلقت زينة على المقطع وكتبت: “الحمد لله خلصت.. فركش جمع سالم شكرا لكل نجوم العمل ..والنجوم الكبار اللي زودوا العمل.. وجميع القائمين علي العمل من أصغر عامل لأكبر عامل والمخرجة المبدعة إيمان حداد.. وقنوات العرض.. شكرا وكل سنة وأنتم طيبين”.

مسلسل “جمع سالم” ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع “فيو‎”، ومن بطولة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي.

سبوتنيك

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