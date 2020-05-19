بسبب اغلاق الكباري .. العزاء بالهاتف و (الشير) رصيد





اضطرت اعداد كبيرة من الأسر التي حدثت فيها وفيات لاقاربهم بتقديم واجب العزاء عبر الهاتف بسبب اغلاق الكباري الذي تن نسبة ظروف الحظر بسبب وباء الكورونا و تقديم الواجب المادي المتعارف عليه (الشير)عبر تحويل الرصيد.

من جانبها أكدت عدد من الأسر بأنه حدثت لهم وفيات لاقرباء لهم في كل من ام درمان و بحري إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليهم بسبب ظروف الحظر و تواجدهم جنوب الخرطوم،مؤكدين بأنهم اكتفوا بالتعزية عبر الهاتف و تقديم الدعم المادي المتعارف عليه بإرساله رصيد عبر الهاتف.

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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