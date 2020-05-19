استغاثة طبيب سوداني من إحدى مستشفيات الخرطوم “يا تلحقونا او البلد حاتضيع”





أطلق طبيب سوداني نداء استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعو فيه زملائه من الكوادر الطبية وأطباء الأمتياز وطلاب الطب بجميع المراحل والمتدربين على كورسات الاسعافات الأولية ولو لمدة 15 يوما تدريب أن يلحقوا بهم بمستشفيات الخرطوم.

وقال الطبيب: هذا نداء عاجل ونداء أخير يا تلحقوا بلدكم أو البلد دي حاتضيع، هذه مرحلة الانهيار في النظام الصحي، تعالوا ياجماعة.

أنا زميل لكم أنادي الانسانية داخل كل طبيب وطبيبة اذا انتو الآن ما وقفتو تاني ما في وقفة ما تقولوا حنبنيهو، أرجوكم توجهوا إلى المستشفيات.

وأضاف الطبيب: قدموا روحكم تضحية من أجل البلد زمان قلنا الكيزان الآن مافي كوز، نحتاج إلى جميع الكوادر الطبية داخل الخرطوم داخل بحري داخل ام درمان، الولايات كل يتوجه إلى أقرب مركز صحي.

ياجماعة اتقوا الله في الناس ديل، ممكن أي واحد بالعنبر دا أبوك، امك، اخوك، او اختك، ياجماعة خليكم ناس مؤمنين بالله و بالقضاء والقدر وامرقوا تعالوا.

إلى جميع طلاب الطب من اولى إلى خامسة والامتياز وطلاب الأشعة والاختصاصيين والاستشاريين الصيادلة المعامل هذا نداء استغاثة أخير نحن نحتاج لكل من يأنس في نفسه الكفاءة الطبية، يا تلحقونا يا ما حا تلحقوا البلد دي تاني.

وكشف “الطبيب” عن نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفيات وعدم توفر أطباء نتيجة عزلهم لأنفسهم بمنازلهم، مشيراً إلى استعدادهم على توفير وسائل وقاية لهم تجنباً لأي عدوى، نرجوهم فقط أن يلحقوا بنا.

الخرطوم: محمد الطاهر

صحيفة السوداني

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